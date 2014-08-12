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Dünya

IŞİD saldırılarından kaçan Hristiyanlar: Müslümanlara bakışımız değişmedi

IŞİD’in saldırılarından kaçarak Kürt bölgesine sığınan Keldani Hristiyanlar, ‘Biz Müslümanlarla birlikte büyüdük, onlarla hiçbir sorunumuz olmadı, IŞİD’in İslam ile ilgisi yok’ diyor

12 Ağustos 2014 14:02

IŞİD’in Kürt Bölgesi'ne doğru ilerleyişi sonrasında evlerinden olan yüzbinlerce insan arasında Keldani Hristiyanlar da yer alıyor. Çok sayıda Keldani Hristiyan, IŞİD’ın Musul’un Karakuş bölgesini ele geçirmesinin ardından Duhok’un Zaho ilçesine sığındı. Hristiyanlar “Müslümanlara bakışımız değişmedi.  Biz Müslümanlarla birlikte büyüdük, onlarla hiçbir sorunumuz olmadı, IŞİD’in İslam ile ilgisi yok” şeklinde konuştu.

Erman Yüksel’in Al Jazeera’de yer alan haberine göre, sayıları az olduğu ve Zaho’daki Hristiyan mahallelerinde kendilerine yer bulabildikleri için durumları diğer sığınmacılara, özellikle Ezidilere göre çok daha iyi. Ancak onlar da sahip oldukları her şeyi geride bırakarak evlerini, köylerini terk etmenin acısını yaşıyor.

Ailesiyle birlikte Karakuş’un Hamdaniye bölgesinden kaçan Selam Beynami Yakub, IŞİD’in kendilerine yönelik saldırılarının, kendilerinin Müslümanlarla barış içinde yaşamaya dair bakışını değiştirmeyeceğini söylüyor:

“Biz Müslümanlarla birlikte doğduk büyüdük, onlarla hiçbir zaman sorunumuz olmadı, şimdi de yok. İşte kalktık buralara geldik. Buradaki Kürtler de Müslüman. Bize kapılarını açtılar, yemeklerini kıyafetlerini paylaştılar. Ancak IŞİD’in İslam ile ilgisi yok”

Yakub, IŞİD’in evlerini yakıp yıktığını, yağmaladığını ve yakınlarını kaçırdığını anlatıyor. Keldanilere göre, köylerindeki güvenlik sorunun düzelmesi çok zor.

Yakub, “Eve dönmeyi yakın bir zaman için aklımızdan bile geçirmiyoruz. Korku ve endişe çok büyük, sorunun kısa zamanda çözüleceğine inancım hiç yok. Sorun bitse de bir daha bize saldırmayacaklarının garantisi yok” diyor.

Bazı sığınmacılar Karakuş’a bir daha geri dönmenin mümkün olmayacağı düşüncesinde.

Irak Şam İslam Devleti, Irak’ın kuzeyine yönelik saldırıları sonucu 7 Ağustos’ta Irak’ın en büyük Hristiyan kasabalarından olan Karakuş’u ele geçirmişti.

 

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