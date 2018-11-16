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IŞİD saflarında savaşan 9 kişi İstanbul'da gözaltına alındı

Çoğunluğu Suriyeli olduğu belirten 9 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor

16 Kasım 2018 18:15

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de, terör örgütü IŞİD saflarında savaşan İstanbul'a geldiği belirlenen yabancı uyruklu 9 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de IŞİD saflarında savaşan yabancı uyruklu kişilerin İstanbul'a geldikleri yönünde istihbarat aldı. Ekipler alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan araştırmada terör örgütü üyelerinin kimlikleri ve gizlendikleri adresler belirlendi. Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri sabah saatlerinde Bağcılar, Esenyurt, Sultanbeyli ve Başakşehir'deki adreslere operasyon başlattı. Çoğunluğu Suriyeli, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyettik sorgusu sürüyor.

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