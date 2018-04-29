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BBC Türkçe

IŞİD 'Rus ajanını infaz' videosu yayımladı, Rusya iddiayı reddetti

Irak Şam İslam Devleti örgütü, Suriye'de ele geçirdiği bir Rus istihbarat servisi mensubunu infaz ettiğini gösterdiğini öne sürdüğü bir video yayımladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise infaz iddiasını reddetti, ayrıntılı bir açıklama ise yapmadı.

29 Nisan 2018 20:30

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü, Suriye'de ele geçirdiği bir Rus istihbarat servisi mensubunu infaz ettiğini gösterdiğini öne sürdüğü bir video yayımladı. Rusya ise infaz iddiasını reddetti.

IŞİD'in söz konusu videoyu yayımladığı haberini, ABD merkezli gözlem sitesi SITE duyurdu.

Rusça hazırlanan video 12 dakika uzunluğunda.

Video, Rusya'nın Nazi Almanyası'na karşı 1945'te ilan ettiği zaferin yıldönümü kutlamalarının yapıldığı gün yayımlandı.

Videoda, üzerinde siyah giysiler bulunan ve diz çökmüş bir kişi çölde görülüyor. Bu kişi Rus istihbaratçıları teslim olmaya çağırıyor.

Ajanslar, videonun doğru olup olmadığının henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulatılamadığını belirtti.

Videoda, bir Rus hava saldırısından sonra Suriye'de çekildiği söylenen görüntüler de gösteriliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı ise bir Rus istihbaratçının IŞİD tarafından esir alınıp öldürüldüğü iddiasını reddetti. Bakanlık, konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama ise yapmadı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde imzalanan Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri mutabakatı, geçen hafta uygulamaya girmişti.

Çatışmasızlık bölgeleri planı, IŞİD ve Nusra Cephesi gibi örgütleri kapsamıyor.

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