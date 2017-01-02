IŞİD Reina saldırısını üstlendi

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), Reina saldırısının 'askerlerinden biri tarafından gerçekleştirildiğini' açıkladı.

IŞİD'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye 'Hıristiyanların koruyucusu' olarak tanımlandı ve 'Türkiye'nin askeri operasyonları devam ettikçe saldırıların da süreceği' ifade edildi.

İstanbul'da yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş, 60'tan fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırıda yaşamını yitirenlerin 38'inin kimliği tespit edildi. Bu kişilerin 25'i yabancı uyruklu, 11'i Türkiye vatandaşı ve biri de hem Belçika hem Türkiye vatandaşı.