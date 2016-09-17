IŞİD rehinesi BM İyi Niyet Elçisi oldu



Iraklı Nadia Murad, Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezinin bulunduğu New York'ta resmi olarak görevine başladı. 23 yaşındaki Ezidi Nadia Murad insan ticaretinin kurbanlarına dikkati çekmekle görevlendirildi. Bu kurbanlar arasında özellikle mülteciler, kadınlar ve genç kızlar bulunuyor. Göreve başlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Murad, “Ben şanslıydım, zira kaçabildim, ancak binlerce kişi bunu başaramıyor” dedi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ise Murad'ı “Ezidi halkının mücadeleyi hiç bırakmayan savunucusu” olarak nitelendirdi. Ban Ki Moon, IŞİD tarafından yakalanarak istismara uğrayan Murad'ın bu suçlara karşı mücadele için büyük bir cesaret gösterdiğini belirterek, Murad'ın yaşadıklarını duyduğunda “ağlayacak kadar duygulandığını” dile getirdi.

“Beni istedikleri gibi kullanıyorlardı”

Nadia Murad, 2014 yılının Ağustos ayında Kuzey Irak'taki Sincar kenti yakınlarındaki köyü Koço'dan IŞİD tarafından kaçırılarak önce Musul'a götürüldü. Burada gruplar halindeki erkeklerin tecavüzüne uğrayan Murad, defalarca satıldı. Murad yaşadıklarını “Beni istedikleri gibi kullanıyorlardı” şeklinde ifade etti.

Murad, IŞİD'in elinde bulunan ve seks kölesi olarak kullanılan yaklaşık 3 bin 200 Ezidi kadının serbest bırakılmasını ve faillerin mahkemeye çıkartılmasını talep etti. Murad en büyük endişesinin milislerin yenilmesinin ardından IŞİD savaşçılarının “sakallarını traş edip, hiçbir şey olmamış gibi kentlerin caddelerinde dolaşması” olduğunu dile getirdi.

IŞİD'e karşı kampanya

Murad, BM İyi Niyet Elçisi olarak avukat Amal Clooney tarafından destekleniyor. Clooney IŞİD'in Ezidelere yönelik tutumunu “soykırım” olarak nitelendiriyor.

New York'ta önümüzdeki hafta yapılacak ve dünyadan devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı BM Genel Kurul toplantıları dolayısıyla, Irak ve İngiltere tarafından IŞİD'in işlediği suçların cezalandırılmasını isteyen bir kampanya başlatılacak. Bu toplantıya Murad'ın yanı sıra İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve avukat Amal Clooney'in de katılması bekleniyor.