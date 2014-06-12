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IŞİD: Rehineler bugün İstanbul'da olabilir

Türk konsolosluğunu basarak 49 kişiyi rehin alan Irak Şam İslam Devleti İŞİD, rehinelerin bugün serbest bırakılabileceğini açıkladı

12 Haziran 2014 17:19

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), twitter hesabından yaptığı açıklamada Musul'da rehin alınan Türklerin bugün istanbul'a gönderilebileceğini açıkladı. Musul Valisi, 30 TIR şoförünün saat 13:00'te serbest bırakıldığını doğruladı.

Irak’ın Musul kentini ele geçirdikten sonra dün Musul’daki Türk konsolosluğunu basarak 49 kişiyi rehin alan Irak Şam İslam Devleti İŞİD, bugün rehineler hakkında bir açıklama yaptı. 

Milliyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş’ın twitter üzerinden İngilizce sorduğu “diplomatlarımızı ne zaman bırakmayı düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt veren örgüt yine İngilizce “bugün İstanbul ’da olacaklarını düşünüyorum” açıklaması yaptı.

IŞİD: Rehineler bugün İstanbul'da olabilir

 

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