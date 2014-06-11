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IŞİD: Rehin aldığımız konsolosluk çalışanlarını tutukladık

IŞİD, twitter'dan yaptığı açıklamada, Musul'daki Türk Konsolosluğu'nda rehin aldığı 49 kişiyi tutukladığını duyurdu

11 Haziran 2014 23:01

IŞİD, twitter sayfasından yaptığı açıklamada, Musul'da Türk Konsolosluğu'nda rehin aldığı 49 kişiyi tutukladığını duyurdu.

Irak'ın Musul kentini dün ele geçiren El Kaide bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti IŞİD, Türkiye 'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlediği baskın ve rehin alınan 48 kişi ile ilgili twitter ’dan bir açıklama yayınladı.

IŞİD, açıklamasında Musul'da Türk konsolosluğunda rehin aldığı 49 kişiyi "tutukladığını" duyurdu.

Buna göre, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Yılmaz Öztürk de tutuklananlar arasında.

Öte yandan,  rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi geldi.

 

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