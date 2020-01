IŞİD rehin aldığı İngiliz gazeteciye örgüt propagandası yaptırdı

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), İngiliz bir rehineye örgütün propagandasını yaptırdığı bir videoyu sosyal paylaşım sitelerinden servis etti.

IŞİD’in servis ettiği görüntülerde, örgütün infaz ettiği rehinelere giydirdiği turuncu tulum içerisinde görülen kişi, isminin John Cantlie olduğunu, daha önce The Sunday Times, The Sun ve The Sunday Telegraph gibi gazeteler için çalıştığını söylüyor.

Kamera karşısında örgütün yazılı metnini okuyan kişi, 2012 Kasım'da Suriye’ye gittiğini ve IŞİD militanları tarafından rehin alındığını belirterek, 'rehin alındığı günden bu yana IŞİD’in büyüdüğünü, Suriye’nin doğusu ve Irak’ın batısını kontrolü altına aldığını' söylüyor.

'İngiltere beni yalnız bıraktı'

IŞİD’in İngiltere’den daha büyük bir alanı kontrol ettiğini belirten rehine, 'İngiliz hükümetinin kendisini yalnız bıraktığını' ifade ediyor.

Avrupa’da birçok ülkenin, IŞİD'in elindeki rehineleri kurtarmak için örgütle görüştüğünü ve pazarlıkların sonrasında rehinelerin serbest bırakıldığını belirten rehine, 'ABD ve İngiltere’nin kendi vatandaşlarını kurtarmak için pazarlık yapmadığını' ileri sürüyor.

'Kaybedecek bir şeyim yok'

Kaderinin IŞİD'in elinde olduğunu ifade eden Cantlie şu ifadelere yer veriyor:

"Şu an benim rehine olduğumu ve silah zoruyla bu açıklamaları yaptığımı düşünüyorsunuz. Evet, bu doğru. Ancak İngiliz hükümeti beni yalnız bıraktığı için şu an kaderim onların elinde. Yani kaybedecek çok da bir şeyim yok."

Daha önce de iki ABD'li gazeteciyi öldüren IŞİD örgütü, kaçırdığı İngiliz vatandaşı David Cawthorne Haines'i başını keserek katletti. Haines, Fransız yardım kuruluşu ACTED bünyesinde Ortadoğu'da insani yardım görevlisi olarak çalışıyordu. Mart 2013'te Suriye'de kaçırılmıştı.

Haines'in öldürülmesinin nedeni olarak örgüt, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın IŞİD'e karşı ABD tarafından oluşturulan koalisyona girmesini gösterdi. IŞİD, İngiltere bu koalisyondan ayrılmazsa ellerindeki diğer İngiliz vatandaşı Alan Henning'i de öldüreceklerini söyledi.

"Amerika'nın Müttefiklerine Mesaj" başlıklı görüntüde konuşan Haines, İngiltere Başbakanı Cameron'a seslenerek, "Tıpkı selefin Tony Blair gibi ABD ile IŞİD'e karşı bir koalisyona girmeye gönüllü oldun. İngiliz başbakanlarımızın Amerikalılara hayır deme cesaretini gösterememesi eğilimini devam ettiriyorsun" dedi.