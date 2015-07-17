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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD, Ramazan'da 94 kişiyi çarmıha gerdi

Terör örgütü, Suriye'de oruç tutmadığını saptadığı kişileri cezalandırdı.

17 Temmuz 2015 14:00


Londra merkezli ve muhalefete yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden verilen bilgiye göre, oruç tutmayan kişiler demir kafeslere kapatıldıktan sonra meydan ve caddelerde dolaştırıldı. Oruç tutmayanlar 70 kez kırbaçlandıktan sonra çarmıha gerildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerini halen Suriye'de görev yapan doktor ve aktivistlerden elde ediyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu hafta içinde yaptığı bir başka açıklamada, IŞİD'in militan bulmakta zorlandığını, ocak ayında başlattığı "Halifenin genç aslanları" programıyla çocukları askeri almaya başladığını bildirmişti.

Program çerçevesinde 16 yaşın altında bin 100'den fazla çocuk "askere alındı". Çocuklar yoğun bir askeri ve dini eğitim gördükten sonra cepheye sürüldü.

Suriye'de bu hafta içinde düzenlenen hava saldırılarında "vali" sıfatıyla görev yapan iki üst düzey IŞİD yetkilisi öldürülmüş, Irak Ordusu Anbar vilayetini IŞİD'den geri almak için operasyon başlatmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TerörSuriyeHakları GözlemeviIŞİDIrak Ordusu AnbarDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/BÖ

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