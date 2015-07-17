IŞİD, Ramazan'da 94 kişiyi çarmıha gerdi



Londra merkezli ve muhalefete yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden verilen bilgiye göre, oruç tutmayan kişiler demir kafeslere kapatıldıktan sonra meydan ve caddelerde dolaştırıldı. Oruç tutmayanlar 70 kez kırbaçlandıktan sonra çarmıha gerildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerini halen Suriye'de görev yapan doktor ve aktivistlerden elde ediyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu hafta içinde yaptığı bir başka açıklamada, IŞİD'in militan bulmakta zorlandığını, ocak ayında başlattığı "Halifenin genç aslanları" programıyla çocukları askeri almaya başladığını bildirmişti.

Program çerçevesinde 16 yaşın altında bin 100'den fazla çocuk "askere alındı". Çocuklar yoğun bir askeri ve dini eğitim gördükten sonra cepheye sürüldü.

Suriye'de bu hafta içinde düzenlenen hava saldırılarında "vali" sıfatıyla görev yapan iki üst düzey IŞİD yetkilisi öldürülmüş, Irak Ordusu Anbar vilayetini IŞİD'den geri almak için operasyon başlatmıştı.