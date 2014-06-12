'IŞİD, Ramazan ayında şeriat ilan edecek'

Lübnan gazetesi As-Safir’in haberine göre, IŞİD’in lideri Ebubekir El Bağdadi, Ramazan ayı öncesinde ele geçirebileceği en büyük alanda kontrol sağlayarak şeriat ilan edecek.

Gazeteye göre, Irak ordusundan ayrılarak Bağdadi’ye katılan üst düzey komutanlar da bu plan için yardımda bulunuyor. İslam Üniversitesi’nde doktora yapan Bağdadi, geçmişte Dr. İbrahim Avad adı ile tanınıyordu. Şeriat, fıkıh, İslam tarihi ve şiir uzmanı olan Bağdadi’nin ailesi de Radikal selefi görüşlere sahipti. Bağdadi, 2000’lerin başında Şamarra’daki İmam Ahmed ibn Hanbal Camii’nde ilk cemaatini oluşturmuştu. Soyadına “Kureyşi”yi ekleyip kendisini Peygamber soyundan gösteren Bağdadi, “Ebu Dua” takma adını kullanıyor. Evli olduğu bilinen Bağdadi’nin ailesinin bir kısmı Pakistan’da yaşıyor.

Bağdadi, 2004’te kurulan El Kaide’nin Irak kolunun önemli üyelerinden biriyken örgüt liderlerinin öldürülünce intikam yemini etti. İşgal yıllarında ABD ordusuna karşı bizzat savaşan Bağdadi, 16 Mayıs 2010’da kendisini Irak İslam Devleti’ni “Emir”i ilan etti. ABD ordusunun 2011’de Irak’tan çekilmesi ile yok olduğu düşünülen IŞİD, yeniden doğdu.

Bağdadi’nin 2011’de 800 olan militan sayısı 2012’de 2 bin 500’e, 2013’te 10 bine ulaştı. Bağdadi, Suriye iç savaşı patlak verince militanlarının bir bölümünü ülkeye aktardı. Burada El Nusra ile birleşerek Irak Şam İslam Devleti’ni oluşturdu. Ancak IŞİD, El Nusra üyelerine bile saldırmaya başlayınca El Kaide lideri Eymen el Zevahiri tarafından örgütten atıldı. Bağdadi, 21 Temmuz 2013’te Irak’ın en iyi korunan hapishanesi olan Ebu Gureyb’e saldırmıştı. ABD’nin hapsettiği, aralarında bomba yapımcılarının da bulunduğu 500 El Kaideci böylece serbest kalmıştı.

Suriye ve Kürtlerden destek

Irak hükümeti, Musul’un düşmesi ile patlak veren krizde IŞİD’e karşı Mesud Barzani liderliğindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile birlikte mücadele edeceklerini duyurdu. Suriye rejimi de, Irak hükümetine ‘teröre karşı savaşta yardım etmeye hazır olduklarını’ duyurdu. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Irak’taki kardeşlerimizin karşı karşıya olduğu dış destekli terörizm Suriye’yi de hedef almaktadır. Irak ile, ortak düşmanımız terörle yüzleşme konusunda işbirliğine hazırız” denildi.

KCK: Savaşa hazırız

KCK Eşbaşkanlığı ise, “Kürdistan’ın kazanımları bugün açık bir tehdit altındadır. Ancak Kürdistan savunmasız değildir” dedi. KCK, PKK’nın Güney Kürdistan’ın güvenliğini sağlamak ve her türlü desteği vererek peşmergeleriyle birlikte aktif savaşa hazır olduğunu açıkladı. KCK Eşbaşkanlığı, IŞİD çetelerine karşı Kürt, Arap, Asuri, Ermeni, Türkmen ve demokrasiden yana olan tüm halkların ve direnişçi güçleri bir araya gelmeye çağırdı.