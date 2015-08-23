IŞİD Ramadi'de 50 Irak askeri ve müttefiki öldürdü

Anbar Vilayet Konseyi Başkanı Sabah El Karhut, IŞİD'İn Irak’ın Anbar vilayetinde kurduğu iki pusuda 50 Irak askeri ve müttefiki öldürdüğünü açıkladı.

Anbar Vilayet Konseyi Başkanı Sabah El Karhut, AP'ye yaptığı açıklamada, IŞİD’in Anbar’da askerlere iki yerde pusu kurduğunu söyledi. Pusuda 50 Irak askeri ve Şii yandaşlarının öldürüldüğünü kaydeden Karhut, saldırıların vilayetin merkezi Ramadi’de gerçekleştiğini belirtti ancak detaylı bir açıklama yapmadı.

Saldırıyla ilgili IŞİD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Anbar vilayetinde merkez Ramadi ve Felluce olmak üzere pek çok kent IŞİD’in kontrolünde bulunuyor.