T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD Ramadi'de 50 Irak askeri ve müttefiki öldürdü

Anbar vilayetinin merkezi Ramadi'de gerçekleştirilen saldırılarla ilgili olarak IŞİD'den bir açıklama gelmedi

Fotoğraf: Arşiv

23 Ağustos 2015 23:47

Anbar Vilayet Konseyi Başkanı Sabah El Karhut, IŞİD'İn Irak’ın Anbar vilayetinde kurduğu iki pusuda 50 Irak askeri ve müttefiki öldürdüğünü açıkladı. 

Anbar Vilayet Konseyi Başkanı Sabah El Karhut, AP'ye yaptığı açıklamada, IŞİD’in Anbar’da askerlere iki yerde pusu kurduğunu söyledi. Pusuda 50 Irak askeri ve Şii yandaşlarının öldürüldüğünü kaydeden Karhut, saldırıların vilayetin merkezi Ramadi’de gerçekleştiğini belirtti ancak detaylı bir açıklama yapmadı.

Saldırıyla ilgili IŞİD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Anbar vilayetinde merkez Ramadi ve Felluce olmak üzere pek çok kent IŞİD’in kontrolünde bulunuyor.

ETİKETLER

ışidramadianbarırak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24