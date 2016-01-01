IŞİD Ramadi'de 200 aileyi rehin tutuyor



Irak'ın Anbar Eyaleti Meclis Başkanı Sabah Kerhut büyük kesimleri kısa bir süre önce yeniden Irak ordusunun kontrolüne geçen Ramadi kentinde, IŞİD'in 200 aileyi rehin aldığını belirtti. Ailelerin kentin doğusunda tutulduğunu belirten Kerhut, IŞİD'in amacının uluslararası koalisyonun hava saldırılarına son vermek ve orduyu öldürülen IŞİD militanlarını aramaya zorlamak olduğunu ifade etti. Çarşamba günü düzenlenen operasyonlarda 40 IŞİD militanı öldürülmüştü. Kerhut, konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Irak ordusu, IŞİD'in kalbi olarak bilinen Ramadi'nin Pazartesi günü IŞİD'den arındırıldığını duyurmuştu. Ancak kentin bazı bölümlerinin hala tam olarak Irak ordusunun kontrolünde olmadığı belirtiliyor. IŞİD, Ramadi'yi Mayıs ayında kontrolüne geçirmişti.

Irak'ta ölümler arttı

Öte yandan Birleşmiş Milletler, Aralık ayında Irak'ta şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısının 980 olduğunu açıkladı. BM, bu sayının bir önceki ay 888 olduğunu bildirdi. Aralık ayında öldürülen Iraklıların 506'sının sivil olduğu, geri kalanını ise aralıarında Kürt peşmerge güçlerinin de bulunduğu güvenlik güçlerinin olduğu bildirildi.