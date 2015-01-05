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Dünya

IŞİD Rakka'da tıp fakültesi açıyor!

IŞİD, sadece petrolden günde bir milyon dolar para kazanıyor

05 Ocak 2015 11:26

Kafa kesme görüntüleriyle tüm dünyaya korku salan IŞİD terör örgütü, Rakka'da Tıp Fakültesi açacağını duyurdu. 62 bankaya el koyan IŞİD, topladığı paraların bir bölümüyle sağlık sektörüne girip kendi doktorunu kendi yetiştirecek..

IŞİD, 2 milyar dolar olan yıllık bütçesini 2015'te 250 milyon dolar arttırma kararı aldı. 62 bankaya el koyan Petrol dışındaki en büyük geliri ise zekat ve rehineler karşılığında ülkelerden aldığı fidye oluşturuyor.

 

IŞİD 3 yılda doktor yetiştirecek

 

IŞİD, Suriye’nin Rakka kentinde “tıp fakültesi” açacağını duyurdu. Rûdaw’ın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, kent merkezinde bildiri dağıtan örgüt, kurulacak tıp fakültesine kayıt için öğrencilerden hazırlık yapmaları istendi. "IŞİD sağlık Divanı” imzalı bildiride, öğrencilerin 3 yıllık eğitimin ardından “doktor” olacağı, bu kapsamda 18-30 yaş arasında bulunanların bir ay içinde fakülteye kaydolabileceği bildirildi. Birçok ülkede olduğu gibi Suriye’de de tıp eğitimi 6 yıl. 

 

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