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Dünya

IŞİD Rakka'da bir savaş uçağı düşürdü, pilotu da ele geçirdi

Sosyal medyadaki iddialara göre uçak, ABD'nin öncülüğünde kurulan IŞİD karşıtı koalisyona ait

24 Aralık 2014 13:30

Terör örgütü Irak Şam İslam Devleti IŞİD'in Suriye'nin Rakka kentinde bir savaş uçağı düşürdüğü bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rakka’da düşen uçağın pilotunun akıbetinin bilinmediğini açıklasa da, sosyal medya hesaplarında ortaya çıkan görüntülerde Ürdünlü pilotun IŞİD militanlarının elinde olduğu görülüyor.

Savaş uçağının hangi ülkeye ait olduğu belirsizliğini korurken, sosyal medyadaki hesaplara göre uçak, ABD’nin öncülüğünde kurulan IŞİD karşıtı koalisyona ait. IŞİD, geçen yıl Rakka’yı kontrolü altına almıştı.

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