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Dünya

IŞİD, PYD'nin elindeki Rasulayn'da intihar saldırısı düzenledi

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

21 Eylül 2015 21:44

Suriye'nin PYD denetimindeki Rasulayn ilçesinde öğle saatlerinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Türkiye tarafında da paniğe yol açan patlamaların IŞİD'in bomba yüklü araçlarla düzenlediği intihar saldırısı olduğu açıklandı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA'dan Şafak Sağ'ın haberine göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nin karşısındaki PYD denetimindeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen peş peşe patlamaların IŞİD'in bomba yüklü araçlarla düzenlediği intihar saldırısı olduğu belirtildi.

1 yılı aşkın süredir PYD güçlerinin denetiminde olan Ceylanpınar'ın hemen karşısındaki Suriye'nin Rasulayn ilçesinde öğle saatlerinde peş peşe 2 şiddetli patlama meydana geldi. Büyük paniğe yol açan patlamaların ardından yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görüldü. Kısa süre sonra patlamanın, IŞİD militanları tarafından PYD'nin 2 kontrol noktasına bomba yüklü araçlarla saldırmasından kaynaklandığı belirlendi. Ölen ve yaralananların olduğu belirtilen patlama sonrası askerler sınır hattında zırhlı araçlarla önlemlerini artırdı.

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