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IŞİD protestosuna polis müdahalesi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde IŞİD'in saldırılarını protesto eden gruba polis müdahale etti

29 Eylül 2014 02:21

Cizre'de, IŞİD'in saldırıları nedeniyle gösteri yapan bir grup polise taş ve molotof kokteyli attı; polis gruba müdahale etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde IŞİD'in Suriye'deki saldırılarını gerekçe gösteren yüzü maskeli bir grup, barikat kurup E-24 karayolunu ulaşıma kapattı.

Olay yerine gelen güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen dağılmayarak taş ve molotofkokteyli atan gruba polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Molotofkokteylinin isabet etmesi sonucu alev alan zırhlı araç, TOMA yardımıyla söndürüldü.

Müdahalenin ardından ara sokaklara giren eylemcilerle polis arasındaki olaylar devam ediyor.

 

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