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IŞİD protestosu yapan öğrencilere, maskeli grup sopalarla saldırdı

İstanbul Üniversitesi'nde IŞİD protestosu yapan öğrencilere, 20 kişilik bir grup şişeler ve sopalarla saldırd

29 Eylül 2014 23:10

İstanbul Üniversitesi'nde cuma günü IŞİD'i protesto için "IŞİD çetesi Ortadoğu'dan defol" afişi asan öğrencilere, Müslüman Gençlik isimli grup saldırmıştı.

Öğrenciler bu saldırıyı protesto etmek için bu sabah 'Gericilik ve savaşa karşı özgürlük buluşması' adlı bir etkinlik gerçekleştirmek istedi.

Eylem için toplanmaların başladığı sırada yaklaşık 20 kişilik maskeli bir grup öğrencilere taş ve soda şişeleriyle saldırdı.

Polis bu kez saldırganlara biber gazıyla müdahale ederken,  Edebiyat Fakültesi’nin bahçesinde toplanan öğrenciler ‘Katil IŞİD üniversiteden defol’ ve ‘IŞİD vuruyor AKP koruyor’ sloganlarıyla saldırıyı protesto etti.

 

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