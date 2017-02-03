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'IŞİD propagandası'ndan gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakıldı

Şüphelilerin, Suriye ve Irak'taki diğer örgüt üyeleriyle de sık sık temasa geçtikleri iddia edildi

03 Şubat 2017 12:16

Konya'da sosyal medya üzerinden IŞİD'in propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'e yönelik 18 Ocak günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Sosyal medya üzerinden örgüt propagandasını yaptığı ileri sürülen ve haklarında yakalama kararı çıkan 10 kişiden 9'u gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün Suriye ve Irak'taki diğer örgüt üyeleriyle de sık sık temasa geçtikleri iddia edildi.

Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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IŞİD propagandasıgözaltı9 kişi serbest

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