“IŞİD propagandası yapanlar serbest, hayır kampanyasına katılanlar tutuklu”

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, referandum sürecinde 'hayır' kampanyası düzenleyenleri susturmaya yönelik devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini ve yurttaşlara çifte standart uygulandığını savundu.

Erdem, Başbakan Binali Yıldırım’a verdiği soru önergesinde, IŞİD şüphelilerinin gözaltına alınıp hızlıca serbest bırakıldığını ancak “hayır” kampanyası düzenleyen kişilerin sorgusuz sualsiz tutuklanarak cezaevine atıldığını söyledi.

“Hayır” afişi asanlara gözaltı, IŞİD propagandası yapanların serbest bırakıldığını savunan Erdem, şunları söyledi:

“AKP rejim değişikliğini öngören referandum öncesi başkanlık sistemine itiraz edenleri korkutma ve susturmaya çalışıyor. Geçtiğimiz gün ’80 milyonun iradesi bir kişiye teslim edilemez’ dediği için üniversite öğrencileri gözaltına alınıyor. Yine emekli bir öğretmen ‘Türkiye bir kişinin iradesine teslim edilemeyecek kadar değerli bir ülkedir’ dediği için savcı karşısına çıkarılmadan tutuklanıyor. Kadıköy mitinginde yaşlı, çocuk demeden insanlara ‘vatan haini’ muamelesi yapılıp orantısız güç uygulanıyor. OHAL şartları nedense sadece dikta rejimine ‘hayır’ diyenlere uygulanıyor. Oysa diğer taraftan defalarca Suriye ve Irak’ta teröristlerle iletişim kurduğu belirtilen IŞİD şüphelileri komik gerekçelerle serbest bırakılıyor. Elinde tabancayla ‘hayır’ diyenleri sosyal medyada alenen tehdit eden şahıslara tek bir soruşturma açılmazken, twitter’da anayasa değişikliğini eleştirenlerin evine baskınlar yapılıyor. Bu uygulama referandum geçerse insanların nelere maruz kalacağının da izlerini taşımaktadır.”

Erdem’in Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD’e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrası, sosyal medya üzerinden örgüt propagandasını yaptığı ileri sürülen ve haklarında yakalama kararı çıkan 10 kişiden 9’u gözaltına almıştır. Suriye ve Irak’taki diğer örgüt üyeleriyle de sık sık temasa geçtikleri iddia edilen şüpheliler, sorgulamaları adliyeye sevk edilip ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.

Emekli öğretmen Seyfettin Esin, sosyal medyada “Türkiye, tek kişiye devredilmeyecek kadar kıymetli bir ülkedir.” Paylaşımı nedeniyle ‘örgüt propagandası’ olduğu gerekçe gösterilerek, savcıda ifadesi alınmadan 18 dakikada tutuklanmıştır.

Antalya’nın bazı sokaklarına üzerinde ‘80 milyonun iradesi bir kişiye teslim edilemez. Hayır’ yazılı afişleri asan üniversite öğrencileri gözaltına alınmıştır. DHA’nın haberine göre, polis tarafından sabah saat 04.00 sıralarında gözaltına alınan 3 kişi hakkında ‘Kabahatler Kanunu’na muhalefet’ suçundan işlem yapılmıştır.

Düzce’de S.A. adlı şahıs, bir arkadaşıyla “ellerinde tabancayla” çektirdikleri fotoğrafı, “Başkanlık sistemine ’hayır’ diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız” notuyla sosyal medya hesabında paylaşmıştır.

Kadıköy'de 'Anayasa değişikliğine hayır' eylemi sırasında devlet büyüklerine hakaret ettiği öne sürülen bir kişi gözaltına alınmıştır. Polis, eylemcileri biber gazı ve jop kullanarak dağıtmıştır.

Bu çerçeveden hareketle;

IŞİD şüphelilerine gösterilen “hoşgörünün”, “daha özgür, daha istikrarlı ve daha demokratik bir Türkiye” vadettiği belirtilen anayasa değişikliğine itiraz edenlere gösterilmemesinin gerekçesi nedir?

Bahsi geçen çifte standart, referandumun geçmesi durumunda, Türkiye’de adalet mekanizmasının kimler için çalışacağının bir ispatı mıdır?

Referandum süreci boyunca demokratik yollarla “hayır” görüşünü ifade eden yurttaşlara miting veya gösteri yaptırılmayacak mıdır? Bahsi geçen OHAL uygulaması “evet” görüşünü ifade edenler için de uygulanacak mıdır?

Emekli öğretmeni savcıda ifadesi alınmadan 18 dakikada tutuklatan adalet sistemi, öğrenciler, gazeteciler ve aydınları yargılarken neden hızlı işlememektedir?

Son bir ayda ‘Kabahatler Kanunu’na muhalefet’ suçundan hakkında işlem başlatılan kişi sayısı kaçtır? Son bir ayda gözaltına alınıp serbest bırakılan IŞİD şüphelisi sayısı kaçtır?

Terörle Mücadele Yasası’nın 7. Maddesi’nde yer alan “Cebir şiddet unsurlarından biri ya da bir kaçı oluşursa tutuklama olabilir” hükmü, ellerinde silahla insanları tehdit edenler şahıslara neden uygulanmamaktadır?