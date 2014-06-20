'IŞİD planlı, askerler hazırlıksızdı'

IŞİD ve silahlı gruplar, Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u herhangi bir askeri savunmayla karşılaşmadan, hızlı bir şekilde ele geçirdi. Irak ordusunun Musul’u savaşmadan IŞİD'e teslim etmesi birçok Iraklının kafasında hâlâ bir soru işareti.

Bunun en büyük nedeni kenti korumakla görevli Iraklı komutanların görev yerlerini bırakması ve askerlerin çatışmaya girmeyerek kentten kaçması ya da kaçmaya çalışması.

Peki komutanlar neden savaşmak istemedi?

Korku ve panik oldu

Savaştan kaçan bir asker, “Silahlı gruplar aniden her taraftan ortaya çıktı ve yoğun bir yaylım ateşi başlattı. Bu durum bizde bir panik ve korku yarattı. Çok geçmeden komutanların ve üst düzey askeri yetkililerin helikopterlerle kaçtığı ortaya çıktı” diyor.

Al Jazeera’ye konuşan asker, arkadaşlarıyla terk edilmiş bir binaya sığındıklarını ancak silahlı kişilerce bazılarının öldürüldüklerini bazılarının ise kaçmayı başardığını, silahlı grupların çok iyi planlar yaptığını söylüyor.

Bir yıldan fazladır dakik planlamalar yapılıyor

Irak ordusuna karşı savaşan Sünni aşiretlere bağlı Genel Askeri Konsey üyesi General Ebu Hüseyin, bu savaş planının yaklaşık bir yıldan beri profesyonel subaylar, siyaset ve strateji uzmanlarının katılımıyla hazırlandığını söylüyor.

Ebu Hüseyin, “Devrimciler Irak halkının kanının dökülmemesi için çokça sabrettiler, Nuri Maliki’nin halkımızın sorunlarını azaltacak hamleler yapacağına dair hep bir umutla beklediler ancak bir yıl geçmesine rağmen Maliki, ülkenin savaşa sürüklenmemesine dair herhangi bir adım atmadı” şeklinde konuşuyor.

Aşiret liderlerinin “devrimin” barışçıl yürümesi için çok çaba sarf ettiğini söyleyen Ebu Hüseyin, Irak güvenlik güçlerinin geçen yıl Anbar eyaletine bağlı Ramadi’de başlayan gösterileri zor kullanarak dağıttığını ve protestocuların çadırlarını ateşe verdiğini söyledi.

Aşiretlerin Felluce’yi korumak üzere silahlandığını ve bu hamleden sonra askeri planlara daha da odaklandığını belirten Hüseyin, silahlılar Ramadi’de dökülen kanın ardından vur-kaç taktikleri ile askeri hedeflere yöneldiğini dile getiriyor.

Ebu Hüseyin savaşa katılan tarafların rastgele bir şekilde ortaya çıkmadığını ve uzun süren bir planlama neticesinde gerçekleştiğini belirtiyor.

Savaşın olacağına dair bilgiler mevcuttu

Eski Terörle Mücadele Müdürü emekli General Ziya Kenani ise, güvenlik güçlerinin silahlı yapılanmalardan ve savaş planlarından haberdar olduğunu iddia ediyor.

Emekli General Kenani, terörle mücadeleden tutuklu olanların, güvenlik güçlerine asıl savaşın daha başlamadığını söylediğini ancak ayrıntılı bilgilere sahip olmadıklarını söylüyor.

Kenani, 2003’teki Amerika işgaline karşı savaşan birçok silahlı grup üyesinin soruşturma sırasında "silahlı kişiler ‘büyük savaşa’ özenle ve dakik bir eğitimle hazırlanıyor" şeklinde ifade verdiğini söylüyor.

Yaklaşık bir yıl önce emekliye ayrılan General Kenani, silahlı grupların bu denli bir planlama ve güce sahip olduğunu sanmadıklarını belirterek, “Güvenlik güçlerinin böyle kısa bir zamanda yenilgiye uğramaları iyi eğitilmediklerinin kanıtıdır” diyor.

Kaynak: Al Jazeera