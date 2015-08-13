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Dünya

'IŞİD, Peşmergelere karşı kimyasal silah kullandı'

Alman Bild gazetesi, IŞİD'in peşmergelere karşı kimyasal silah kullandığını öne sürdü

13 Ağustos 2015 18:40

IŞİD militanlarının Kuzey Irak’ta Kürt peşmergelere karşı zehirli gaz kullandıkları iddia edildi. Alman Bild gazetesinin Alman ordusuna ait bir gizli belgeye dayandırdığı habere göre; çarşamba günü Kürt peşmergelerin kontrolündeki Mahmur kasabasına IŞİD militanlarınca klor gazı atıldı. 

Hâlihazırda Mahmur'a 60 kilometre uzaklıktaki Erbil kentinde 88 Alman askeri bulunuyor. 

Bu askerler, 2014 yılının eylül ayından itibaren Kürt peşmergeleri ve Iraklı Ezidileri IŞİD ile mücadele için eğitiyor.

Federal Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bölgedeki Alman askerlerinin uzak mesafe nedeniyle zehirli gazdan etkilenmediği belirtildi. 

Ancak Kürt peşmergelerin zehirli gaz nedeniyle solunum yollarında sorunlar başgösterdiği belirtildi. 

Bakanlık sözcüsü, kimyasal silah saldırsına rağmen Alman askerlerini bölgeden çekilmeyeceğini ve askerlerin güvende olduğunu belirtti.

Son haftalarda sık sık Irak’ta klor gazı kullanıldığı iddia edilmiş, ancak şimdiye dek hiçbiri doğrulanmamıştı.

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