IŞİD pasaport bastı, Müslümanlara hicret çağrısı yaptı

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), devletleşmeye doğru bir adım daha attı. Hilafet ilan ederek "İslam Devleti" kurduğunu ilan eden IŞİD, pasaport bastı.

Erbil merkezli Basnews ajansı, IŞİD'in bölgede devletleşmeye doğru bir adım daha atıp pasaport bastığını ileri sürdü.



Kontrol altına aldığı Irak’ın Musul kentinde basılan pasaportun üstünde IŞİD’in bayrağındaki sembollerin yanı sıra üst tarafında "Halife İslam Devleti" ibaresi bulunuyor.

Sınır çıkışlarında kullanılıyor

Pasaportun IŞİD'in denetim altına aldığı Kürtlerle sınır olan Musul, Ürdün ve Suriye'ye çıkışta kullanmak üzere hazırlandığı belirtiliyor. Musul'un IŞİD'in denetiminde kalmaya devam etmesi halinde Kürt yönetimi ile olumlu diyalog kurulabileceği ve pasaportun Kürt bölgesine geçişte kullanılabileceği ileri sürülüyor.



IŞİD'in bastırdığı pasaportun ayrıca kabul edilmesi halinde Ürdün'e geçişte de kullaılabilecek. IŞİD lideri El Bağdadi ise başta doktor, hâkim ve mühendisler olmak üzere tüm dünyadaki Müslümanlara, "hicret çağrısı" yaptı.

Kürt yönetimi ağır silahlar alıyor

Bu arada Kürt yönetimi de savunmasını güçlendirmek için çok yakında tank ve helikopter satın alacağı bildirildi.



KYB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kürdistan Peşmerge Güçleri Sözcüsü Cebbar Yaver, yönetimin yakında tank ve helikopter alacağını doğruladı. Yaver, Kürdistan Bölge Yönetimi ile Irak Savunma bakanlığı arasında iki ayda bir bağımsız olarak silah satın alabilmesi konusunda anlaşma yaptığını belirtti.



Kürdistan Bölge Yönetimi’nin silah satın alabilmesi için bütçeye ihtiyaç duyduğunu belirten Yaver, "Kürtler, silah satın alabilmek için Irak Savunma Bakanlığının bütçe temin etmesini beklemektedir" dedi. Yaver ayrıca Kürdistan Yönetimi’nin Amerikan ordusunun 2011'de Irak’tan çekilmesinden sonra silah ve teçhizat bakımından içerinin ve sınır bölgelerinin korunması için kendi kendine yeter hale gelmeyi planladığını söyledi.