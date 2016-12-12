IŞİD, Palmira'yı yeniden ele geçirdi

Rusya'nın hava saldırılarının geri püskürttüğü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), saatler sonra Palmira'yı yeniden ele geçirdi.

Humus Eyaleti Valisi Talal Barazi, Suriye hükümetine bağlı güçlerin yeni bir saldırı başlatmak için kentin dışında tekrar bir araya gelmekte olduğunu söyledi.

IŞİD kenti Mayıs 2015'te ele geçirmiş, bu yılın Mart ayında kentin kontrolünü kaybetmişti.

IŞİD'in, hükümetin kuzeydeki Halep kentine odaklanmasından ötürü avantaj sağladığı kaydediliyor.

Kentteki aktivistler, IŞİD militanlarının kapı kapı dolaşarak Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı herhangi bir gücün kalıp kalmadığını kontrol ettiklerini söylüyorlar.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olan antik kente geçen hafta yeni bir saldırı başlatan IŞİD, Cumartesi günü kente girmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, IŞİD'e yönelik operasyon sırasında 64 hava saldırısı gerçekleştirdiklerini ve 300'den fazla militanı öldürdüklerini duyurdu.

Suriye ordusunun da kente Halep'ten takviye güç gönderdiği gelen haberler arasında.

Palmira, petrol açısından zengin bölgelere yakınlığı sebebiyle IŞİD için stratejik öneme sahip.

IŞİD, kentteki 10 aylık hükmü süresince pek çok anıtı enkaza çevirmişti. İki adet iki bin yıllık tapınak, bir kemer ve kule mezarlar da IŞİD tarafından yıkılmıştı.