'IŞİD, Palmira'da bir tapınağı daha havaya uçurdu'

IŞİD'in Suriye'deki antik Palmira kentinde, bir tapınağı daha havaya uçurduğu bildiriliyor.

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD militanlarının Roma İmparatorluğu'ndan kalma Bel Tapınağı'nın bir bölümünü çok sayıda patlayıcı ile yıktığını duyurdu.

Amerikan Associated Press haber ajansına konuşan Palmiralı bir görgü tanığı da bu gelişmeyi doğruladı, tapınağın büyük hasar aldığını söyledi.

IŞİD militanları geçen hafta Palmira'daki bir diğer tapınak olan Baalşamin'i havaya uçurmuştu.

UNESCO, Baalşamin Tapınağı'nın yıkılmasının "savaş suçu" olduğunu belirtmişti.

IŞİD'in çocuk militanları da daha önce Palmira'nın antik tiyatrosunda 20'den fazla Suriye askerini infaz etmişti.

Dünya Kültür Mirası listesinde

Palmira, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası listesinde buluyor.

IŞİD antik kenti Mayıs ayında ele geçirmişti.

Suriyetlilerin Tedmur olarak adlandırdığı Palmira, başkent Şam ile ülkenin doğusundaki Deyru'z Zor şehri arasındaki yol üzerinde, stratejik bir bölgede bulunuyor.

2011'de başlayan iç savaş öncesi Palmira'yı her yıl 150 binden fazla turist ziyaret ediyordu.

IŞİD daha önce Irak'ta da İslam öncesi dönemden kalma bazı anıtları, "putperestliğin sembolü" olarak nitelendirerek imha etmişti.