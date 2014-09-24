'IŞİD operasyonunda Türk cihatçı da öldürüldü'

El Nusra saflarında savaşmak üzere Suriye'ye giden Ümit Yaşar Toprak isimli Türk vatandaşının ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Bursa'da yaşayan Ümit Yaşar Toprak, iddiaya göre iki ay önce Esad ve IŞİD'e karşı savaşmak üzere, eşi ve 5 çocuğunu aynı binada oturdukları ailesine bırakarak El Kaide bağlantılı El Nusra örgütüne katıldı.

Bu süre içerisinde ailesini zaman zaman ailesiyle telefonla görüştüğü önü sürülen Toprak'ın El Nusra Cephesi'nde kanas birliğinin tim komutanı olduğu belirtildi.

Ebu Yusuf el-Türki takma adını kullanan Toprak'ın dün sabah ABD'nin Suriye'deki IŞİD ve El Kaide bağlantılı örgüte yönelik hava saldırısında öldürüldüğü öne sürüldü.

'Hamza Harbi' lakabıyla Afganistan’da da savaştığı belirtilen Toprak'ın 2004 yılında da dönemin ABD Başkanı George W. Bush’un katılacağı İstanbul’daki NATO toplantısına canlı bomba saldırısı düzenleyecekleri iddiasıyla gözaltına alınan yedi kişiden biri olduğu öğrenildi.