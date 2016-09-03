IŞİD operasyonunda gözaltına alınan kadın 'çocuk gelin'miş

Diyarbakır'da operasyon yapan polisler IŞİD şüphelisinin 14 yaşında bir kız çocuğuyla dini nikah kıyarak evlendiğini tespit etti. Genç kadının küçük yaşta çocuk sahibi olduğu da ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Diyarbakır’da 26 Ekim 2015 günü yapılan IŞİD operasyonunda gözaltına alınan Jale D.’nin 14 yaşındayken, kuzeni 24 yaşındaki şüpheli İrfan Ç. ile evlendirildiği belirlendi. Kayapınar ilçesinde 26 Ekim günü IŞİD’in hücre evlerine baskın düzenlenmişti. Operasyonda polis memurları Sadık Özcan ve Gökhan Çakıcı hayatını kaybetti. IŞİD üyesi olduğu öne sürülen Veysel Argunağa, Cahit Ölmez, Serhat Seyithanoğlu, Ergün Gül, Sıdık Bünül, Orhan Genç ve Ersel Gergüy de oparasyon sırasında öldürüldü. Aynı gün IŞİD üyesi olduğu öne sürülen Mikail İçten’in evine de operasyon yapıldı. İrfan Ç. polisler tarafından gözaltına alındı.

"Dini nikahla evlendiler"

İbrahim Ç.’nin evinde arama yapan polisler o sırada evde olan genç kadının kimliğini sordu. Kadın, 25 yaşındaki R.Ç.’nin kimliğini gösterdi. Polis yaptığı incelemede kadının R.Ç. olmadığının tespit etti. Bu kez genç kadın 17 yaşındaki Jale D. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı gösterdi.

Polisler, ev sahibi İrfan Ç. ve kimliği gösterilen R.Ç. adlı kadının babaları olan C.Ç.’yi emniyete çağırarak taşhis işlemi yaptı ve sorguladı. Teşhis işlemine katılan C.Ç. gözaltına alınan kadının, oğlunun eşi Jale D. olduğunu söyledi. Jale D.’nin ilk gösterdiği nüfus cüzdanının da kızı R.Ç.’ye ait olduğunu söyleyen baba, gözaltına alınan İrfan Ç.’nin oğlu olduğunu ve Jale D. ile dini nikahla evli evlendiğini kaydetti

Çocuğu da oldu

Baba C.C. yaşananları şöyle anlattı: “Oğlum 2012 yılında Adana’ya amcasının yanına gitti. Bu sırada amcasının kızı Jale’yi görmüş ve kendisinden hoşlanmış. Ben de bu durumu kardeşime anlattım ve çocukları evlendirmek istediğimi söyledim. Kardeşim bir sorun olmadığını, ancak Jale’nin yaşının resmi kayıtlarda 14 yaşında göründüğünü söyledi. Biz de imam nikahı kıyıp, yaşı gelince resmi nikah kıyacağımızı söyledik. Bunun üzerine oğlum ve Jale’yi 3 yıl önce evlendirdik. Bu sırada bir çocukları olacaktı. Hastaneye Jale’nin kimliği ile giriş yaptığımızda yaşının küçük olduğunu ve bu şekilde giriş yapılamayacağını söylediler. Biz de bunun üzerine kızım olan R.Ç.’ye ait kimlikle giriş yaptık. Jale’nin bu şekilde bir çocuğu oldu. Ancak resmi olarak evli görünmediği için çocuğu kızımın üstüne kaydettik. Şu anda da torunum, kızımın üzerine kayıtlıdır. Bu olaydan dolayı Jale de, benim kızımın kimliğini kullanıyor. Özellikle çocuğu ile ilgili işlemlerde kızımın kimliğini yanında taşımaktadır. Jale de bu nedenle kızımın kimliğini göstermiş olabilir.”

Tutuksuz yargılanacak

Yapılan teşhis işleminin ardından gözaltına alınan kadın hakkında gerçek adı olan Jale D. ismi ile işlem yapıldı. İşlemleri Çocuk Şube Müdürlüğü’nde yapılan ve IŞİD soruşturmasının şüphelileri arasında bulunan Jale D. hamile olduğu için tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, hakkında Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Terör örgütü üyeliği’ suçundan dava açıldı.