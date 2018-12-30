IŞİD operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 5 şüphelinin Suriye'de IŞİD içinde faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca terör örgütü IŞİD üyesi olduğu değerlendirilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Talimat doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 tüfek, 11 fişek ve 1 kurusıkı ile dijital materyaller ele geçirildi. Bunlar arasında, şüphelilerin IŞİD'e üye olduğunu gösteren kimlik kartlarının da bulunduğu belirtildi.

Haklarında gözaltı kararı olan bazı şüphelilerin ise Suriye'de örgüt içinde faaliyet gösterdiği iddia edildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, firari olanların yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. (DHA)