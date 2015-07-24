IŞİD operasyonuna adı verilen şehit Astsubay Yalçın Nane 20 gün sonra baba olacaktı!

Suriye'ye yapılan hava operasyonuna adı verilen şehit Astsubay Mehmet Yalçın Nane'nin hamile eşi, bebeğini 20 gün sonra dünyaya getirecek. Bebeğe, Yalçın Nane'nin daha önceki isteği üzerine Astsubay'ın babasının ismi olan Alaattin adı verilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yalçın Nane, Kilis'te geçici olarak görev yapıyordu. Şehidin babası Alaattin Nane’nin 2 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği, annesi Zahide Nane’nin ise 15 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Astsubayın cenazesinde torunun tabutunu gören dedesi Mustafa Nane, “Babanın yanına mı gidiyorsun oğlum. Toprak beni kabul etmiyor. Allah sizleri alıyor benden” diyerek isyan etti.

Sınırda IŞİD'in açtığı ateş sonucu şehit olan Yalçın Nane için memleketi Gaziantep'te tören yapıldı.

Mesleğini çok sevdiği belirtilen Yalçın Nane, 3 kez girdiği sınavda başarılı olunca askeri hayata başlamıştı.