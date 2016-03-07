IŞİD onlarca can daha aldı



Bağdat’ın güneyindeki Hilla kentinde Pazar günü bir akaryakıt tankeri ile düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 52’ye yükseldi. Irak sağlık bakanlığından yapılan açıklamaya göre terör saldırısında 67 kişi de yaralandı. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

Akaryakıt kamyonunun Bağdat’ın 100 kilometre kadar güneyindeki Hilla’da bulunan kontrol noktasında canlı bomba tarafından patlatıldığı ve patlamada kontrol noktasının tamamen tahrip olduğu bildirildi.

IŞİD sempatizanı haber ajansı Al-Amak, bir IŞİD militanı tarafından düzenlenen saldırıda onlarca kişinin öldüğünü bildirdi.

Irak’ın kuzey ve doğusunda etkili olan IŞİD son zamanlarda Irak ordusu tarafından püskürtülmeye başlandı. Geçen yılın sonlarında Irak’ın büyük kentlerinden Ramadi’nin geniş kesimleri hükümet kuvvetlerinin eline geçmişti. Irak Başbakanı Haydar el Abadi, 2016 yılında ülkenin teröristlerden temizleneceğini duyurmuştu.

IŞİD son aylarda bombalı intihar saldırılarını arttırdı. Bir hafta kadar önce düzenlenen iki ayrı saldırıda en az 100 kişi can vermişti. IŞİD saldırılarına Bağdat’ın Şii bölgesini ve bir gün sonra da bir cenaze törenini hedef almıştı.