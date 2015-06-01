IŞİD, Öncüpınar sınır kapısına yanaşıyor

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD militanlarının Halep ile Kilis arasındaki Öncüpınar sınır kapısı yakınlarında bazı bölgeleri ele geçirdiklerini duyurdu.

IŞİD'in bu bölgede, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı devirmek için güç birliği yapan grupların oluşturduğu Şamiye Cephesi ile çatışmalardan sonra Soran Azaz kasabası ile yakındaki iki kasabayı ele geçirdiği belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Levant Cephesi olarak da anılan Şamiye Cephesi'nden iki kişi, 'Türkiye'den Halep'in doğusuna silah getirmek için kullanılan yolun üzerinde olduğu için kasabanın IŞİD'in eline geçmesinin isyancılara büyük bir darbe indirdiğini' söylediler.

Şamiye Cephesi'nin komutanlarından Ebu Bekir "Türkiye ile Halep arasındaki ana ikmal yolu ciddi biçimde etkilenecek" dedi.

İsyancılar IŞİD'in kazanımlarının Ramazan ayı öncesinde Halep'in hükümet güçlerinin elinde olan bölümlerini almaya yönelik saldırı planlarını da bozduğunu söylüyorlar.

Halep'in doğusundaki kent sakinleri ise isyancıların IŞİD'i geri püskürtmek içinde konvoylar halinde Soran yakınlarına doğru gittiklerini bildirdi.

Halep'in batısı hükümet güçlerinin kontrolü altında.

Suriye ve Irak'ta IŞİD mevzilerini bombalayan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ise son saldırılarını Kobani yakınlarına düzenledikleri bildirildi.

Şamiye Cephesi'nden olmayan, ancak bölgede savaşan isyancı bir grubun üyelerinden Ebu Abdo Salabman "IŞİD Türkiye sınırına gidiyor. Bunu başarırsa koalisyonun onları neden bombalamadığını kim açıklayacak?" dedi.

Salabman, "Hesaba katılması gereken bazı uluslararası koşullar yüzünden Suriye rejimi bombalanmıyor. Ancak IŞİD'ın özellikle bu bölgede bombalanmaması isyancılar arasında tepkiye yol açacak' diye konuştu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi IŞİD'in bir sonraki durağının Azaz kenti olabileceğine dikkat çekiyor.