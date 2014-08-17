IŞİD ölüm listesini açıkladı

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), ölümle tehdit ettiği 70'den fazla Suriyeli muhalifin listesi açıklayarak muhalif lider, sanatçı ve entelektüelleri tehdit etti.

Suriye'nin doğusundaki Er-Rakka kentindeki IŞİD'in İslam Hukuku Komitesi üyesi Ebu Ayşe el-Cezravi imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, "mürted (dinden çıkmış), ajan ve Hilafete karşı olmak" ile suçladığı, aralarında siyasetçi, gazeteci, eski milletvekili ve sanatçıların da bulunduğu 70'den fazla Suriyeli muhalifin listesini yayınladıklarını belirtti.

İslami örgütler de var

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) üyeleri, Suriye Müslüman Alimler Birliği mensubu İslam alimleri, SMDK dışında yer alan Birleşik İslami Cephe'ye destek veren bağımsız aydınlar ve Suriyeli aktivistlerin bölgesel ve uluslararası çeşitli istihbarat örgütleri için çalıştıklarını iddia eden Cezravi, açıklamasında, Suriyeli muhaliflerin örgüt aleyhine propaganda yaptığı ve öldürülmeleri gerektiğini iddia etti. Açıklamada IŞİD'e karşı olan tüm Suriyelilerin "mürted oldukları" ileri sürülerek Suriyeli muhaliflerin öldürüleceği tehdidinde bulunuldu.

Suriye'nin İdlib, Rakka ve Halep kırsalında varlık gösteren IŞİD, Rakka ve Deyr'uz-Zor kent merkezlerini kontrol ediyor. Örgüt, Halep kırsalında İslami Cephe adlı muhalif grupla çatışıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden (SOHR) yapılan açıklamada, IŞİD militanlarının kontrollerindeki Deyr'uz-Zor kırsalındaki eş-Şuaytat, Granic, Ebu Hammam, El-Keşkiyye beldelerinde son iki haftada eş-Şuaytat aşiretine mensup çoğu sivil en az 700 kişiyi "örgüte itaat etmedikleri için mürted oldukları" gerekçesiyle öldürdüğü ifade edilmişti.