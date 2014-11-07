IŞİD okulları kapattı



Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in, Suriye'nin doğusundaki Deyr ez-Zor vilayetinde kontrolü altındaki bölgelerdeki tüm okulları kapattığı bildirildi. Eline geçirdiği bölgelerde hilafet ilan eden IŞİD'in ‘İslamî eğitim' ağırlıklı yeni bir müfredat hazırladığı belirtiliyor.

Bölge sakinleri ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre IŞİD bu kararı çarşamba günü okul müdürleriyle yapılan bir toplantıda açıkladı. IŞİD'in talimatı uyarınca tüm öğretmenler bir ay boyunca İslamî eğitim konulu kurs görmek zorunda. IŞİD temsilcilerinin de ‘imansız eğitimin' yerini alacak yeni bir müfredat hazırladığı belirtildi. Yeni müfredatın İslamî eğitim ağırlıklı olacağı, matematik ve diğer ‘dünyevi' derslere sadece birkaç saat ayırılacağı kaydedildi.

Irak ve Suriye'de geniş bölgeleri kontrolünde bulunduran IŞİD, yaz aylarında bir hava üssü ve birkaç bölge dışında Deyr ez-Zor'un tamamını ele geçirmişti. Geçen aylarda vilayette yüzlerce kişinin tutuklandığı, ‘dinden dönme' suçlamasıyla çok sayıda kişinin kafalarının kesildiği belirtiliyor.