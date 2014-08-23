‘IŞİD oğlumu kandırdı, 4 aylık bebeğini bırakıp savaşa gidecek’

Gaziantep’te yaşayan 5 çocuk babası Vakkas Doğan, esnaflık yapan oğlun Cengiz Doğan’ın Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından kandırıldığını söyleyerek, “Evladım, 4 aylık çocuğunu bırakıp Irak’a gidecek. Eşyalarını hazırlamış. Orada Müslümanlarla savaşacakmış. Daha önce de bu dernek üzerinden bir grup IŞİD’e katılıp Irak’a gitti. Diğer grup da bugünlerde gidecekmiş. Oğlumun gitmesini istemiyorum. Valilik, Emniyet, her yere müracaat ettim ama kimse yardımcı olmadı. Savaşa giden döner mi?” diyerek isyan etti.

Irak ve Suriye’de terör estiren IŞİD örgütü, cazip tekliflerle heyecanlı gençleri saflarına dâhil ediyor. Dünyanın her yerinden militan devşiren örgüt, Ortadoğu’ya yakın olması sebebiyle ağlarını en çok Türkiye’de atıyor.

Nurullah Kaya ve İlhan Çulha’nın Zaman gazetesindeki haberine göre, birçok aile çocuklarını ve yakınlarını IŞİD’e kaptırmanın acısını yaşıyor. Bunlardan birisi Gaziantep’te yaşayan 5 çocuk babası Vakkas Doğan (58). Esnaflık yapan oğlu Cengiz Doğan’ı IŞİD’in kandırdığını söyleyen baba, yetkililerden yalvararak yardım istemesine rağmen sonuç alamadığını belirtiyor. Şehirde örgüte açıktan eleman toplandığını anlatan Doğan, mahallelerindeki bir derneğin 28 yaşındaki oğlunun aklını çeldiğine dikkat çekiyor. Çaresizliğini ise gözyaşları içinde dile getiriyor:

“Evladım, 4 aylık çocuğunu bırakıp Irak’a gidecek. Eşyalarını hazırlamış. Orada Müslümanlarla savaşacakmış. Daha önce de bu dernek üzerinden bir grup IŞİD’e katılıp Irak’a gitti. Diğer grup da bugünlerde gidecekmiş. Oğlumun gitmesini istemiyorum. Valilik, Emniyet, her yere müracaat ettim ama kimse yardımcı olmadı. Savaşa giden döner mi?”

Kazakçılık yapan oğlu Cengiz’in (28) iki yıl önce mahallelerinde açılan derneğe gitmeye başladığını ve tavırlarında ciddi değişiklik yaşandığını belirten acılı baba, şunları söylüyor:

“Ben inşaat ustasıyım. Besniliyim. 15 yıldır da Gaziantep’te yaşıyorum. Güzelyurt Mahalle’mizde bir dernek açıldı. Oğlum da buraya gitmeye başladı. ‘Namaz kılıyoruz, Kur’an-ı Kerim öğreniyorum’ diyordu; ben de saygı duyup bir şey demedim. Evli, 4 aylık da bir çocuğu var. Bir motosikleti vardı, onu sattı. İşi de bıraktı. Duydum ki, IŞİD’e katılmış. Çocuğumla konuştum, hiçbir şey demiyor. Sadece ‘Allahu ekber’ diyor. Bugün yarın gidecekmiş, çok zor durumdayız.”

Oğlu Cengiz’in ailelerinden örgütün propagandasına kanan ilk fert olmadığını söyleyen baba Vakkas Doğan, buna kayınbiraderini örnek veriyor. “Daha önce de oğlumun dayısı Ahmet Çalıkuşu, IŞİD’e katılmıştı. Oğlum da uzun zamandır dayısı ile takılıyordu. Onun da bir çocuğu vardı. O da işini bıraktı, 1 aydır IŞİD’le. Çevremizde bu şekilde çok insan var” diyor.

Oğlunun savaşa gitmesine engel olmak istediklerini anlatan Vakkas Doğan, gözyaşları içinde şunları söylüyor:

“Eşim ve ben perişan durumdayız. Yetkililerden, büyüklerimizden bu olaya el atmalarını istiyorum. Bu yuvalar yıkılmasın. Acılarımız dinsin. Oraya gidip savaşacaklar. Oysa ben oğlumun evine, işine dönmesini istiyorum. Bu kirli savaşa gitmemelerini istiyoruz. Bu oyuna gelmemelerini rica ediyoruz. Yetkililerden de yardım bekliyoruz.”

Devlet çaresiz mi?

Evladının IŞİD’e katılacağını öğrendiğinde ilk olarak mahallelerindeki karakola şikâyette bulunmaya gittiğini belirten acılı baba, yaşadıklarını ve aldığı cevapları ise şu şekilde paylaşıyor:

“Karakoldan beni Gaziantep Valiliği’ne gönderdiler. Valilik de ilgilenmedi, beni Terörle Mücadele birimine yönlendirdiler. Emniyet Müdürlüğü’nde polisler bana yapılacak bir şeyin olmadığını söyledi. ‘Bu adamların gözleri dönmüş, kafaya koyduysa gider. Senin oğlun gibi çok kişi gitti. Sen de kendine dikkat et, senin de peşini bırakmazlar’ dediler.”