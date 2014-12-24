IŞİD nedeniyle Almanya'da İslam imajı dibe vurdu

Almanya’da Medya Araştırmaları Enstitüsü "Mediatenor" tarafından yapılan bir analiz, IŞİD haberlerinin Almanya’da İslam imajını dibe vurdurduğunu gösterdi. N24 haber kanalının bildirdiğine göre, Mediatenor tarafından son bir yılda 19 televizyon, radyo ve yazılı basında çıkan 265 bin 950 haberin değerlendirilmesi yapıldı. İslam dini, Katolik ve Protestanlar hakkında 5 bin 141 haber yayınlanırken, haberlerin yarısından fazlasının İslam’la ilgili olduğu, İslamiyet hakkında çıkanların, IŞİD faktörü nedeniyle büyük çoğunluğunun olumsuz olduğu ve Almanlar arasında İslam imajının en düşük seviyede olduğu belirtildi.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Yıldırım’ın haberine göre, Almanların gözünde bozulan İslam imajının yeniden eski düzeyine gelmesinin uzun yıllar alabileceği belirtiliyor.

Katolik ve Protestanlar arasında yapılan değerlendirmede ise, basında Katoliklere yönelik çıkan haberler, Protestanlara göre 10 kat daha fazla. Mediatenor yetkililerine göre, bunda Papa Francisco’nun kişiliği önemli rol oynadı.