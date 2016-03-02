IŞİD neden kadın taburu kurdu?

Geçen günlerde bir kadın taburu kurduğu ortaya çıkan IŞİD'in bu kararı almasında erkek militan toplama konusunda sıkıntı yaşamasının etkişi olduğu belirtiliyor. Rusya'da yayın yapan The Great Middle East sitesinin yöneticisi Ali Hacızade, IŞİD'in kadın taburu kurmasının erkek militan toplama konusunda yaşanan sıkıntıyla ilişkili olduğunu ifade etti. El Arabiya'nın önceki günlerde geçtiği habere göre, IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi, kadın taburunun kurulduğunu açıklamıştı. Hansa adı verilen taburun başına Suudi Arabistanlı Nada El Kahtani'nin getirildiği belirtilmişti.

Sputnik'e konuşan Ali Hacızade, IŞİD militanlarının kadınları daha önce de görevlendirdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"IŞİD, kadınları üye toplama görevlisi, kurye ve canlı bomba olarak kullandı. IŞİD militanlarına göre, kadınlar insan değil. Ancak IŞİD birden kadın taburu kurmaya karar verdi. Herhalde erkek militan toplama konusunda sorun yaşıyorlar."

Öte yandan, Hacızade'ye göre, IŞİD'in taze kana ihtiyacı var. "IŞİD bugün en iyi çağını yaşamıyor. Taze kana ihtiyaçları var. Kadınlardan önce yerel halkın çocuklarını da kullandılar. Militanlara boyun eğmeyen ve kaçmaya çalışan çocukların vurulduğu da biliniyor. Fakat kadınlar IŞİD için son şans" diyen Hacızade, militanların, birçok kadını tabura zorla dahil edeceğinin altını çizdi.

İngiliz MI-6 istihbarat örgütünün verilerine göre, 2015 yılında IŞİD saflarına İngiltere'de yaşayan 60 kadın katıldı. IŞİD saflarında Fransa, Almanya, Belçika, diğer Avrupa ülkeleri ve Orta Asya cumhuriyetlerinden kadınların bulunduğu da biliniyor.