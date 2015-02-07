IŞİD, Musul'dan çekiliyor

IŞİD’in Suriye'nin Musul kent merkezinin yarısını boşattığı ileri sürüldü.



Rûdaw’ın haberine göre Peşmerge Güçleri Zerevani Kuvvetleri 5’inci Birlik Komutanı Tuğgeneral Magdid Herki, bugün saat 12.00’den beri koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının kent merkezine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiğini söyledi.



Tuğgeneral Magdid Herki, yoğun hava saldırılarından dolayı örgütün kentin merkezinin yarısını boşalttığını ifade etti. IŞİD’e karşı savaşın başlangıcından beri ilk defa bu yoğunlukta bir hava saldırının gerçekleştirildiğini aktaran Peşmerge komutanı, “Hava saldırılarının şiddetine bakarsak, Musul’un kurutuluşu yakındır” diye konuştu.

Tuğgeneral Magdid Herki, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının son günlerde özellikle IŞİD’in yakarak öldürdüğü Ürdünlü pilotun görüntülerinin yayınlanmasından sonra, örgüte yönelik operasyonların yoğunlaştığını belirtti.