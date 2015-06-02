IŞİD, Musul'da sakal kesme yasağı getirdi

IŞİD, yaklaşık bir yıldır kontrolünde tuttuğu Irak’ın Musul vilayetinde erkeklere sakal kesme yasağı getirdi. Yasak dün itibarıyla başladı.

IŞİD militanları, son haftalarda halka sakal kesmenin günah olduğu, berberlerin günah işlediği ve tıraş olanların cezalandırılacağı yönünde broşürler dağıttı.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Musullu taksici Nedim Ali (30) cilt problemi nedeniyle sakal bırakamadığını belirterek, doktor raporlarını IŞİD’in din polisine sunduğunu anlattı. Taksici Ali, “Umursamadılar. Aralarından bir tanesi eğer tıraş olacaksam evde kalmamı söyledi” dedi.

Yasak kendilerini gizlemek için

Ancak, IŞİD’in bunu dini gerekçelerle değil taktik olarak yaptığını düşünenler de var. Umm Muhammed adlı kadın öğretmen, IŞİD’in, erkeklere sakal bırakmayı, kadınlara da çarşaf giymeyi zorunlu kılmasının sebebinin ‘herkesi canlı kalkan’ yapmayı amaçlaması olduğunu söyledi. Buna göre Musul’a Irak ordusu ve Şii milisler operasyon düzenlerse IŞİD militanlarını sivil halktan ayırmak zor olacak. Hali hazırda büyük bir sivil nüfus barındıran Musul, askeri bir operasyon için riskli bir durum oluşturuyor. IŞİD militanlarının, sokakta devriye gezerken geçmişe göre daha az dikkat çekmeye özen göstermesi de terör örgütünün hedef olmaktan çekindiği iddiasını destekliyor.

Musul’da yaşayan Irak güvenlik güçlerinin eski bir üyesi, IŞİD üyelerinin son günlerde üzerinde herhangi bir logo olmayan sivil araçlar kullandığını, askeri araçları göz önüne çıkarmadığını ve bayraklarını da yanlarında taşımadığını söyledi. Adını açıklamayan eski güvenlik görevlisi, “Sakal bırakma kuralı da aynı mesele. Sivillerin arasında saklanmak istiyorlar” diye konuştu.