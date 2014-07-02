IŞİD, Musul'da memurlara maaş ödemeye başladı

Irak'ta "hilafet devleti" kurduğunu ilan eden IŞİD'in, kontrolünü sağladığı Musul'daki memurlara maaş dağıtmaya başladığı açıklandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Musul Belediyesi'nde çalışan işçilerin verdiği bilgiye göre, IŞİD militanları, resmi evraklarını ibraz eden Musul Belediyesi çalışanlarına maaşlarının yaklaşık yüzde 60'ını dağıttı.

Güvenlik nedeniyle kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir belediye çalışanı, maaşlarını örgütün bürolarından birinden aldıklarını söyledi.

Irak merkezi yönetimince salı günü yapılan açıklamada, IŞİD tarafından ele geçirilen bölgelerdeki memur maaşlarının devlet denetiminin yeniden sağlanacağı güne kadar ödenmeyeceği kaydedilmişti.

10 Haziran'dan beri maaş alamıyorlardı

Musul'da çalışan devlet görevlilerinin IŞİD'in bu kenti ele geçirdiği 10 Haziran'dan bu yana maaşlarını alamadıkları belirtildi.

Bir süredir çatışmaların ve otorite boşluğunun yaşandığı ülkede, IŞİD militanları ve bazı aşiret güçleri, Musul, Tikrit, Bakuba ve Telafer kentlerini kontrolü altına almıştı. Bölgedeki Enbar'ın El-Kaim, Rave, Aneh, Ratbe ve Hadise ilçeleri de IŞİD'in eline geçmişti.

IŞİD, önceki gün, Irak'ta hilafet devleti kurduğunu, örgütün lideri Ebubekir el-Bağdadi'yi de halife ilan ettiğini ve adını İslam Devleti olarak değiştirdiğini duyurmuştu.