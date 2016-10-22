IŞİD Musul'da katliam yaptı

Amerikan CNN Televizyonu terör örgütü IŞİD'i, Irak ordusu tarafından başlatılan Musul'u kurtarma operasyonuna misilleme amacıyla 284 erkeği infaz ettiğini bildirdi. CNN'in Irak istihbarat kaynaklarına dayanarak yayınladığı haberde bu haberi doğrulama imkânlarının bulunmadığına dikkat çekildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu 284 kişinin Musul'un güney kesimlerindeki saldırılar sırasında canlı kalkan olarak kullanıldığı ve kurşuna dizildikten sonra cesetlerinin buldozerle bir çukura doldurulduğu bildirildi. Toplu mezarın infaz mahallindeki tarım fakültesi yakınlarında bulunduğuna da haberde yer verildi.

"Türkiye operasyona katılabilir"

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter Musul'u kurtarma operasyonuyla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Carter, IŞİD ile mücadele operasyonuna havadan destek veren 60 ülkenin katıldığı ABD komutasındaki uluslararası koalisyonun komutanları ile de bir araya gelecek.

ABD Savunma Bakanı'nın Irak Başbakanı Haydar el Abadi ile yapacağı görüşmede, Türkiye'nin Musul'u kurtarma operasyonuna katılmasına Irak'ın direniş göstermesinin nedenleri de ele alınacak. Carter Ankara'daki temasları sırasında Türkiye'nin harekata dâhil edilebileceği umudunda olduğunu ve prensip olarak mutabakata varılmasından sonra sıranın ayrıntılara açıklık kazandırılmasına geldiğini söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/afp/rtr, AG/BS