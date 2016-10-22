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Dünya

IŞİD Musul'da kaçırdığı çocukları canlı kalkan yaptı!

Canlı kalkan olarak kullanılan 284 kişi, buldozerlerle toplu mezarlara gömüldü

22 Ekim 2016 13:30

IŞİD, koalisyon güçlerinin operasyonlarına karşı, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 284 kişiyi canlı kalkan olarak kullanarak, ölümüne neden oldu.

CNN International’a konuşan Iraklı bir istihbarat yetkilisi Musul’da IŞİD’in 284 erkek ve çocuğu öldürdüğünü açıkladı.

 

284 kişi buldozerlerle toplu mezarlara gömüldü

 

sözcü'nün haberine göre; Musul’un güneyinden saldırı gerçekleştiren koalisyon güçlerinin karşısına IŞİD tarafından canlı kalkan olarak çıkarılan 284 kişinin buldozer kullanılarak olay yerinde kazılan toplu mezarlara gömüldüğü ifade edildi.

Medyaya konuşması yasak olduğu için kimliği CNN tarafından gizlenen istihbarat yetkilisinin iddiası farklı kaynaklardan henüz doğrulanamadı.

Birleşmiş Milletler dün yaptığı açıklamada IŞİD’in 550 aileyi canlı kalkan olarak kullanmak üzere kaçırdığını açıklamıştı.

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