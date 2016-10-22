IŞİD Musul'da kaçırdığı çocukları canlı kalkan yaptı!

IŞİD, koalisyon güçlerinin operasyonlarına karşı, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 284 kişiyi canlı kalkan olarak kullanarak, ölümüne neden oldu.



CNN International’a konuşan Iraklı bir istihbarat yetkilisi Musul’da IŞİD’in 284 erkek ve çocuğu öldürdüğünü açıkladı.

284 kişi buldozerlerle toplu mezarlara gömüldü

sözcü'nün haberine göre; Musul’un güneyinden saldırı gerçekleştiren koalisyon güçlerinin karşısına IŞİD tarafından canlı kalkan olarak çıkarılan 284 kişinin buldozer kullanılarak olay yerinde kazılan toplu mezarlara gömüldüğü ifade edildi.



Medyaya konuşması yasak olduğu için kimliği CNN tarafından gizlenen istihbarat yetkilisinin iddiası farklı kaynaklardan henüz doğrulanamadı.



Birleşmiş Milletler dün yaptığı açıklamada IŞİD’in 550 aileyi canlı kalkan olarak kullanmak üzere kaçırdığını açıklamıştı.