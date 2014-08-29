IŞİD Musul'da bir Peşmerge'nin başını kesti

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), Kuzey Irak'ta çarpıştığı Kürt güçlere uyarı olarak, bir Kürdün başının kesilme görüntülerini yayımladı.

"Kandaki Mesaj" adını taşıyan videoda esir alınan Peşmergeler olduğu söyleyen tutsak giysisi içindeki kişiler görünüyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Daha sonra IŞİD'in denetimindeki Musul'da bir caminin önünde, bu tutsaklardan birinin başı kesiliyor.

Videoda 'Kürt liderlerin Amerika Birleşik Devletleri'ni desteklemeye devam etmesi halinde" diğerlerinin de başlarının kesileceği tehdidi yer alıyor.

Kuzey Irak'ta Peşmerge güçleri, IŞİD'i durdurmaya çalışıyor. ABD, Kürt güçlere hava desteği sağlıyor.

IŞİD bu videodan önce de, esir aldığı Suriye askerlerinin topluca öldürülme görüntülerini yayımladı.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı grup, bu askerlerin örgütün Takba hava üssüne düzenlediği saldırıda kaçmaya çalışırken yakalandıklarını belirtti.

IŞİD, stratetik öneme sahip üssü günler süren çatışmaların ardından ele geçirmişti.

IŞİD, Suriye ve Irak'ta ele geçirdikleri topraklarda halifelik ilan etmişti.

IŞİD geçen hafta da Amerikalı gazeteci James Foley'nin başının kesilmesi görüntülerini yayımlamıştı.

Örgüt, Foley'nin ABD'nin Irak'taki hava saldırılarına misilleme olarak öldürüldüğünü açıklamıştı.