'IŞİD Musul rehinelerini 3 gruba ayırdı' iddiası

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinde tuttuğu Musul Konsolosluğu’nda görevli 49 kişinin üçerli gruplara ayrılarak ayrı yerlerde tutulmaya başlandığı iddia edildi.

Rehineleri riske atmamak için yer tespiti yapılmasına rağmen bugüne kadar operasyon yapılmadı. Ancak istihbarat birimlerinin son ulaştığı bilgilere göre, IŞİD tarafından rehinelerin yerleri değiştirildi. Rehineler üçerli gruplar halinde farklı yerlerde tutulmaya başlandı.

IŞİD'in daha önce Suriye'de uyguladığı Selefi inancına mensup savaşçıların milletlere göre evlere ayrılması sistemini Irak'ta da uyguladığı, elindeki rehinelerin de yine bu hücre evlerinde tutulduğu belirtiliyor.

Rehinelerin dağıtılması operasyon ihtimalini zayıflatırken, görüşmeler yoluyla serbest bıraktırma için yoğun temas sürdürülüyor. Bayramda rehinelerin ailelerine kavuşturulması için yoğun çaba sarf edilirken, IŞİD’in rehinelerin bir kısmını bayramda bırakma ihtimalinin doğduğu öne sürüldü.

Konsolosluk binası için görüşmeler sürüyor

IŞİD’le sürdürülen görüşmelerde Türk toprağı olan konsolosluk binasının boşaltılması talebinin de iletildiği belirtilirken Türk konsolosla ilk günden itibaren süren telefon irtibatında da kısıtlamaya gidildiği iddia edildi.