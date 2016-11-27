"IŞİD muhbirlik yaptığı gerekçesiyle 32 kişiyi idam etti"

Irak ordusuyla hareket eden federal polis gücünde görevli Albay Sultan Hamudat el-Azi, "IŞİD militanları dün gece Musul'un doğusunda yer alan Ezka, Mesarif, Ez-Zuhur ve Üniversite mahallelerindeki sivillerin evlerine baskın düzenledi" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, "Baskında 32 kişiyi bilinmeyen bir alana götüren militanların bu kişileri infaz ettikleri bilgisine ulaştık." diyen Azi, söz konusu sivillerin kentin doğusunda ilerleme kaydeden Irak güçlerine "muhbirlik" yaptıkları gerekçesiyle infaz edildiklerini ifade etti.



Azi, örgütün, kontrolü altında bulunan bölgelerdeki sivilleri, güvenlik güçlerine bilgi sızdırmaları halinde "öldürmekle" tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.

Musul'u IŞİD'ten kurtarmak için 17 Ekim'de başlatılan operasyon, kentin çeşitli bölgelerinde devam ediyor. Operasyona, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon da hava desteği sağlıyor.