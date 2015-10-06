IŞİD, muhalif Albu Nimr aşiretinden 70 kişiyi öldürdü

Irak'ın Anbar vilayetinde, Albu Nimr aşiretine mensup 70 kişi IŞİD tarafından öldürüldü. 2014 yılında da 500 üyesi IŞİd tarafından öldürülen aşiret, Irak-Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) muhalefetiyle biliniyordu.

BBC'ye konuşan Şeyh Naim el-Gaud, Anbar'daki Hanizir köyünde 70 aşiret mensubunun kafalarından vurularak infaz edildiğini açıkladı. Aşiret mensuplarının, Irak güvenlik güçleri içerisinde akrabaları olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü belirtildi.

Albu Nimr aşireti IŞİD'le savaşan Sünni aşiretler arasında yer alıyor. Bu aşiret, 2006-2007 yıllarında ABD tarafından El Kaide'ye karşı oluşturulan "Sahva (Uyanış)" birliklerinde de yer almıştı. IŞİD, 2014 yılında da Albu Nimr aşiretinin 500 üyesini katletmişti.