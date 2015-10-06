T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD, muhalif Albu Nimr aşiretinden 70 kişiyi öldürdü

IŞİD'e muhalefetiyle bilinen aşiretin 500 üyesi, 2014 yılında örgüt tarafından katledilmişti

06 Ekim 2015 01:16

Irak'ın Anbar vilayetinde, Albu Nimr aşiretine mensup 70 kişi IŞİD tarafından öldürüldü. 2014 yılında da 500 üyesi IŞİd tarafından öldürülen aşiret, Irak-Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) muhalefetiyle biliniyordu.

BBC'ye konuşan Şeyh Naim el-Gaud, Anbar'daki Hanizir köyünde 70 aşiret mensubunun kafalarından vurularak infaz edildiğini açıkladı. Aşiret mensuplarının, Irak güvenlik güçleri içerisinde akrabaları olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü belirtildi.

Albu Nimr aşireti IŞİD'le savaşan Sünni aşiretler arasında yer alıyor. Bu aşiret, 2006-2007 yıllarında ABD tarafından El Kaide'ye karşı oluşturulan "Sahva (Uyanış)" birliklerinde de yer almıştı. IŞİD, 2014 yılında da Albu Nimr aşiretinin 500 üyesini katletmişti.

ETİKETLER

albu nimrışidırakanbar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24