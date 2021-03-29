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Dünya

IŞİD, Mozambik'in Palma kasabasını ele geçirdiğini duyurdu

29 Mart 2021 18:50

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD, Güney Afrika'da yer alan Mozambik'in Palma kasabasını ele geçirdiğini duyurdu. Resmi kaynaklardan ise herhangi açıklama yapılmadı. 

IŞİD terör örgütü tarafından çarşamba gününden bu yana kuşatma altında olan Palma bölgesinde çatışmalar devam ediyordu. AFP'de yer alan habere göre IŞİD, Mozambik'i ele geçirdiğini ve onlarca kişiyi öldürdüğünü; bina ve araçlara ise el koyduğunu açıkladı. 

Öte yandan IŞİD saldırılarında İngiltere vatandaşı bir kişinin öldürüldüğü de iddia edildi. 

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IŞİDpalmamozambiksaldırı
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