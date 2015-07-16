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IŞİD, Mısır gemisini vurdu

Sina Yarımadası açıklarına Mısır'a ait bir sahil güvenlik gemisine düzenlenen saldırıyı IŞİD'de bağlılık yemini eden 'Sina Eyaleti' adlı grup üstlendi

16 Temmuz 2015 21:25

IŞİD'e bağlılık yemini eden “Sina Eyaleti” adlı grup, Mısır’a ait bir sahil güvenlik gemisine roketle saldırı düzenlendiğini duyurdu. Mısır Ordusu karadan yapılan bir saldırıya karşılık verdiklerini ve gemide yangın çıktığını açıkladı. IŞİD'e ait bir sosyal medya hesabı Sina yarımadasının kuzeyinde Gazze açıklarında yaşanan saldırıyla ilgili fotoğrafları paylaştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Gazze açıklarında çıkan çatışma sonrası alev alan Mısır gemisine düzenlenen saldırının sorumluluğunu geçtiğimiz yıl IŞİD’e bağlılık yemini ederek “Sina Eyaleti” adını alan Ensar Beyt-el Makdis örgütü üstlendi. Örgüt, militanlarının gemiye bir roket saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Çatışmada hayatını kaybeden olmazken Mısır Ordusu, militanların gemide yangın çıkardıktan sonra kaçtığını duyurdu.

 

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