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“IŞİD, Minbic ve Bab’daki sivilleri kaçırdı” iddiası

Menbic’teki çatışmalarda Sevda Çağdaş isimli MLKP’li bir savaşçı da yaşamını yitirdi

26 Haziran 2016 20:16

Menbic Askeri Meclisi güçlerinin, İŞİD denetimindeki Menbic kentine yönelik operasyonu 26. gününde devam ediyor. Kuşatılan kentteki çatışmalar şiddetleniyor. Hawar Haber Ajansı,  IŞİD'in Minbic ve Bab’daki Kürtleri kaçırdığını ileri sürdü. 

Menbic Askeri Meclisi savaşçılarının, Menbic’e yönelik operasyonu 226. gününde sürüyor.

Cumartesi günü kente birkaç noktadan girmeyi başaran Menbic Askeri Meclis güçleri ile İŞİD’liler arasındaki çatışmalar, kentin kuzey girişindeki Menbic-Cerablus yolu üzerinde yoğunlaştı.

Bölgeden yayın yapan Hawar Haber Ajansı, Demokratik Suriye Güçleri ile uluslararası Koalisyon’un verdiği destekle dün İŞİD’den alınan buğday silosu ile El-Şeria kavşağı çevresinden de çatışmaların devam ettiği bilgisini geçti.

ANHA, buğday ambarı civarında yaşanan çatışmalarda 5 IŞİD’linin, kentin kuzey girişindeki şiddetli çatışmalarda ise 26 IŞİD mensubunun öldürüldüğünü aktardı.

 

MLKP’li Çağdaş yaşamını yitirdi

 

Menbic’teki çatışmalarda Sevda Çağdaş isimli MLKP’li bir savaşçı da yaşamını yitirdi.

Yapılan açıklamada da 1 Haziran’da başlayan Menbic operasyonunda yer alan Raperin Dicle kod adlı Sevda Çağdaş’ın 25 Haziran günü yaşanan çatışmalarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

 

“IŞİD, Minbic ve Bab’daki Kürtleri kaçırdı”

 

Ajans bir başka haberinde ise, Afrin’e sığının Bab’lılara dayanarak, IŞİD’lilerin Şehba bölgesindeki çoğu Kürt olan köylülerden binin üzerinde kişiyi kaçırdığını ileri sürdü. 

 

Halep’te çatışmalar

 

Öte yandan Halep’te rejim güçleri ile Suriye Ulusal Koalisyonu çatısı altında toplanan gruplar arasındaki çatışmalar da sürüyor.

Kentteki çatışmalarda son 24 saat içinde 20’den fazla sivil yaşamını yitirdi.

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