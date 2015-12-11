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Dünya

"IŞİD, militanlarının maaşını düşürdü"

Terör örgütünün yıllık geliri 960 milyon doları buluyor

11 Aralık 2015 14:41

Yıllık geliri 960 milyon dolar olan IŞİD, son zamanlarda baskı altında olduğunu belirterek militanlarının maaşını azalttı. IŞİD’in topladığı bu paranın yüzde 50’si vergilerden ve el konulan mallardan oluşurken, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları ve kara operasyonları sebebiyle örgüt vergi toplayamamaya başladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre örgütün gelirleriyle ilgili araştırmayı yürüten HIS Inc. şirketinden Columb Strack “IŞİD, sadece bir terör örgütü değil. Bir devlet yönetiyorlar. Çarşıdaki dükkanlardan internet servis sağlayıcılarına tüm ticari faaliyetlerden yüzde 20 vergi alıyorlar” dedi.

Strack’a göre IŞİD militanlara verdiği maaşı da ayda ortalama 400 dolardan 300 dolara indirdi.

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