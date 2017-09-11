IŞİD militanlarının eşleri kampta tutuluyor

Iraklı yetkililerin verdiği bilgiye göre IŞİD militanlarının bin 400 dolayındaki yabancı uyruklu eş ve çocuğu Irak'taki bir kampta tutuluyor. Bir Irak gizli servis sorumlusu, haber ajansı Reuters'e yaptığı açıklamada geldikleri ülkelerin yardımıyla bu kişilerin kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığını söyledi. Kadın ve çocukların tutulduğu kampın IŞİD'in eski kalelerinden Musul'un güneyinde olduğu belirtiliyor. Reuters muhabiri, yüzlerce kadın ve çocuğu çadırlardaki şilteler üzerinde otururken gördüğünü ve kampta Türkçe, Fransızca ve Rusça konuşulduğunu aktardı.

Kamptaki kadın ve çocuklarını çoğunluğunun Türkiye, Rusya, Orta Asya ülkeleri ve Avrupa'dan Irak'a gelmiş oldukları tahmin ediliyor. Kamptakilerin eşleriyle birlikte Telafer'deki silahlı Kürt gruplarına teslim olduktan sonra Irak makamlarına teslim edildikleri, erkeklerin ise IŞİD mensubu oldukları zannıyla peşmerge tarafından tutuklandıkları açıklandı. Telafer Ağustos sonlarında IŞİD'den geri alınmıştı.

Akıbetleri meçhul

Irak gizli servis görevlisi kadın ve çocukların ülkelerine gönderilebilmesi için ilgili hükümetlerle başlatılan görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Militan eşlerinin büyük çoğunluğunda orijinal kimlik belgesi bulunmadığı öğrenildi. Batılı devletler geri alınan IŞİD işgali altındaki kentlerde esir alınan militanlar ile ailelerinin Avrupa'ya dönmelerini çekinceyle karşılamıştı. Fransa IŞİD mensubu olmakla suçlananların Irak'ta yargılanmasını talep etmişti.

Kadınların IŞİD saflarına katılan eşleri tarafından Irak'a getirildiklerini söyledikleri ifade ediliyor. Bir kadın kocasının gerçek niyetini gizleyerek ailesini Irak'a aldığını açıkladı.

Kadın ve çocukların çadır kamptan ayrılmalarına izin verilmiyor. Norveç İltica Konseyi adlı insani yardım kuruluşu Irak hükümetinden bir an önce kadın ve çocuklarla ilgili karar alınmasını istedi. Kuruluşun açıklamasında tutuklu muamelesi gören kamp sakinlerinin korunma, yardım ve bilgilendirilme haklarına saygılı olunması talep edildi.

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DW/Reuters/AG/HS