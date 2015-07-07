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Dünya

IŞİD militanlarını taklit eden bankacılar kovuldu

'Bu tip uygunsuz bir davranışa tolerans göstermeyeceğiz'

07 Temmuz 2015 16:35

Dünyaca ünlü bir bankanın çalışanları, IŞİD militanlarını taklit ederek infaz videosu çekince işlerinden oldular. Ünlü bankadan, “Bu tip uygunsuz bir davranışa tolerans göstermeyeceğiz” açıklaması yapıldı. Özür dileyen banka, videoda bulunan 6 kişinin işine derhal son verildiğini belirtti.

Hürriyet’in derlediği, İngiliz The Sun gazetesinde yer alana habere göre, İngiltere’nin Birmingham kentindeki bankanın çalışanları takım çalışması için go-kart merkezinde IŞİD’le dalga geçen bir video çektiler. Yedi saniyelik videoda militan kılığına giren çalışanların güldükleri duyuluyor. İsminin Saf Ahmed olduğu öğrenilen banka çalışanı ise giydiği turuncu infaz gömleğiyle diz çöktürülüyor.

Instagram’a yüklenen video bir süre sonra silindi. 

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